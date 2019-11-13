بنك القدس يوقع اتفاقية مع "تكنوبال" لتوريد أنظمة المراقبة والحماية

رام الله- وطن: وقع بنك القدس اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة تكنوبال للهندسة والاتصالات، يتم بموجبها تركيب وتفعيل أنظمة المراقبة والحماية المركزية واللامركزية في فروع وصرافات وإدارة بنك القدس.

وجرى توقيع الاتفاقية أمس في مقر الإدارة العامة لبنك القدس في مدينة رام الله، حيث وقعها عن بنك القدس الرئيس التنفيذي صلاح هدمي وعن شركة تكنوبال المدير العام أنس شحادة.

صلاح هدمي أوضح أن توقيع هذه الاتفاقية هو دليل على سعي البنك الدائم لمواكبة كل ما هو جديد في عالم الحماية والمراقبة وتلبية متطلباته المتغيرة، وأكد أن هذه الخطوة جاءت استكمالاً للخطة التطويرية التي يتبنّها البنك بهدف تطبيق نظام الحماية وتوفير وسائل الراحة والامان بإمكانيات ومواصفات نوعية يعتبر بنك القدس أول بنك في فلسطين يطبقها.

بدوره عبّر المهندس انس شحادة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والتي من شأنها أن تؤسس لشراكة حقيقية وتعزز التعاون بين البنك والشركة"، وتضيف شيئا جديدا ومميزا في السوق الفلسطيني بما يخص انظمة المراقبة والحماية، شاكرا بنك القدس على الثقة العالية التي أولاها بشركته.