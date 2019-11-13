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البرغوثي: العدوان على غزة "همجي" ونتنياهو يستخدم دماء الفلسطينيين وقودا لانتخاباته

13.11.2019 09:05 AM
البرغوثي: العدوان على غزة &quot;همجي&quot; ونتنياهو يستخدم دماء الفلسطينيين وقودا لانتخاباته

رام الله- وطن: وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي عمليات الاغتيال و القصف على قطاع غزة بالهمجية، بالقول: ان نتنياهو و نفتالي بنيت يستخدمون دماء الفلسطينيين وقودا لحملاتهم الانتخابية.

و أكد البرغوثي ان جرائم الاحتلال ستفشل في كسر إرادة المقاومة و الكفاح لدى الشعب الفلسطيني،  و أن جرائم الحرب التي يواصل نتنياهو ارتكابها ستلاحقه طوال حياته.

وقال البرغوثي ان استباحة حياة الفلسطينيين بالاغتيال و قتل المدنيين يجب ان تقابل بفرض العقوبات و المقاطعة من المجتمع الدولي الذي ما زال يسمح لإسرائيل ان تكون فوق القانون الدولي.

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