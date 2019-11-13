البرغوثي: العدوان على غزة "همجي" ونتنياهو يستخدم دماء الفلسطينيين وقودا لانتخاباته

رام الله- وطن: وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي عمليات الاغتيال و القصف على قطاع غزة بالهمجية، بالقول: ان نتنياهو و نفتالي بنيت يستخدمون دماء الفلسطينيين وقودا لحملاتهم الانتخابية.

و أكد البرغوثي ان جرائم الاحتلال ستفشل في كسر إرادة المقاومة و الكفاح لدى الشعب الفلسطيني، و أن جرائم الحرب التي يواصل نتنياهو ارتكابها ستلاحقه طوال حياته.

وقال البرغوثي ان استباحة حياة الفلسطينيين بالاغتيال و قتل المدنيين يجب ان تقابل بفرض العقوبات و المقاطعة من المجتمع الدولي الذي ما زال يسمح لإسرائيل ان تكون فوق القانون الدولي.