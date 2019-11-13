سرايا القدس تنعى أحد قادتها الميدانيين بلواء الوسطى

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد أحد قادتها الميدانيين بلواء المحافظة الوسطى، وهو القيادي خالد فراج، والذي استشهد إثر قصف إسرائيلي وسط القطاع.

وقالت السرايا، في بيان صحفي، صباح الأربعاء: "نزف الشهيد خالد معوض سالم فراج (38 عاماً) وهو أحد قادة سرايا القدس بلواء الوسطى، الذي ارتقى شهيداً على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء".

وأكدت السرايا على أن أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ونعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.