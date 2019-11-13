مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم والخليل

رام الله- وطن: اندلعت مواجهات، اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة طلابية انطلقت من منطقة باب الزقاق مخترقة شارع القدس الخليل وصولا الى محيط مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالي لبيت لحم، حيث قمعها جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، سرعان من اندلعت مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

والخيل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في مخيم العروب شمال الخليل ، عقب مسيرة احتجاجية على ممارسات الاحتلال وتضامنا مع أسرة الشهيد عمر البدوي الذي استشهد قبل يومين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت باتجاه المسيرة التي انطلقت من وسط المخيم مرورا بمنزل الشهيد البدوي، وصولا الى مدخل المخيم الرئيسي الذي أغلقه الاحتلال منعا لوصول المسيرة الى الشارع الرئيس.