الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا من ترقوميا وشابا من مخيم جنين

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، طالبا جامعيا من بلدة ترقوميا غرب الخليل، وصادرت حاسوبا وأموالا من منزل والده.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب محمد سعدي أبو دبوس، المنسق العام لحركة الشبيبة الطلابية في جامعة بولتيكنيك فلسطين بالخليل، وفتشت منزل والده ومحل الصرافة التابع له وصادرت حاسوبا وأموالا كانت في المحل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم جنين، على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نسيم اياد مطاحن (18عاما)، لدى عبوره الحاجز المذكور أثناء توجهه لزيارة شقيقه الأسير وسيم في سجن النقب الصحرا وي.

(وفا)