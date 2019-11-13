الاحتلال يرتكب مجزرة في حي التفاح.. وارتقاء 4 شهداء

وطن: استشهد، ظهر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين في القصف المتواصل للاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، إن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

فيما استشهد الرابع إثر استهداف قوات الاحتلال دراجته النارية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وكان مواطنان استشهدا وأصيب عدد آخر، صباح اليوم في تجدد القصف الإسرائيلي، على منازل المواطنين والمواقع والأراضي الزراعية في قطاع غزة.

وبارتقاء الشهداء الأربعة، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 6 شهداء من فجر اليوم، و16 منذ أمس الثلاثاء.