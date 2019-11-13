جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي انتعش وسيستمر بإطلاق النار.. حتى يصل لتل أبيب

وطن: مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، قال جيش الاحتلال في تقدير خاص به حول الوضع الأمني أن الأوضاع المتوترة ستستمر، وأنه قام بتجهيز القبة الحديدية في منطقة مركز "إسرائيل" التي تشمل مناطق تل أبيب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه من المتوقع: "أيضا اليوم أن يستمر إطلاق النار، القوات الدفاعية عن البلدات القريبة من السياج الحدودي سيتم زيادتها، خشية لأي تسلل. جهزنا القبة الحديدية في منطقة المركز (غوش دان)".

وزعم جيش الاحتلال في بيانه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية، أن حركة حماس لم تنضم بعد الى المعركة :"حماس لا زالت خارج اللعبة، الجيش يركز جهوده خلال الهجمات بالحفاظ على حماس خارج المعركة. الهجمات تتركز فقط على الجهاد الإسلامي مع المحاولة لتجنب قتل الأبرياء".

وتابع البيان :"الجهاد الإسلامي ينوي إطلاق صواريخ كما فعل أمس. هو يطلق الصواريخ بشكل مدروس. هو يدير مخزون القذائف لعدة أيام قتالية".

وقال المتحدث باسم الاحتلال إنه "سيكون اليوم للجهاد انتعاش بسيط على محور القيادة والسيطرة، واطلاق الصواريخ سيكون اليوم منتظما أكثر".

وأضاف :"حتى الآن حماس غير متورطة".