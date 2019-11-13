الاحتلال يجرف أراضي في بيت أمر لصالح شق طريق استيطاني

رام الله- وطن: شرعت سلطات الاحتلال، اليوم الاربعاء، بتجريف أراضي المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، التي كانت قد استولت عليها مطلع الشهر الجاري، لصالح شق طريق استيطاني.

يذكر أن الشارع الاستيطاني الجديد يمتد من مفرق "عصيون" شمال الخليل، مرورا ببيت البركة المقابل لمخيم العروب، وعبر المحمية الطبيعية "جبل القرن" الواقعة بين بيت أمر والعروب وصولا لمفرق "النبي يونس" المدخل الشرقي لمدينة حلحول.

وتقدر مساحة الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال لشق هذا الطريق نحو 400 دونم من أراضي المواطنين من بلدتي حلحول، وبيت أمر شمال الخليل.