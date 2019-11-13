11 مواطنا اعتقلهم الاحتلال من الضفة فجراً

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 11 مواطناً من الضفة.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من عدة أنحاء في محافظة رام الله والبيرة وهم: موسى وائل حامد (19 عامًا)، وعلي خير الله حامد وكلاهما من بلدة سلواد، إضافة إلى الشاب عمر البرغوثي (20 عامًا)، وهو طالب في جامعة بيرزيت.

ومن محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب محمد سعدي أبو دبوس من بلدة ترقوميا وهو المنسق العام لحركة الشبيبة الطلابية في جامعة بوليتكنك فلسطين، ورافقت عملية اعتقاله سرقة أموال وجهاز حاسوب من محل صرافه لوالده، كما جرى اعتقال المواطن محمد عبد المنعم الجعبري (60 عامًا)، حيث نفذت قوة من جيش الاحتلال، وتقدر بـ50 جندياً، مداهمة لمنزله استمرت من الساعة (11) مساءً حتى الثالثة فجراً، أحدثت خلالها خراباً في منزله ومحيطه قبل اعتقاله لاحقاً.

ومن بلدات كفر عقب والعيزرية والعيساوية بمحافظة القدس، اعتقل الاحتلال أُبيّ العابودي مدير مركز بيسان للدراسات والإنماء، وأحمد صالح عثمان (21 عامًا)، وبسام عليان، ومحمد أبو غربية.

فيما جرى اعتقال لمواطن من محافظة جنين وهو نسيم مطاحن (18 عامًا)، من أمام حاجز "الجلمة" خلال توجهه لزيارة شقيقه الأسير وسيم في معتقل "النقب الصحراوي"، يُضاف إلى المعتقلين عبد الهادي رائد شعلان من بيت ساحور.