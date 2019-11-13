الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين للاقصى مع اقتحام 123 مستوطنًا لباحاته

رام الله- وطن: واصل عشرات المستوطنين، صباح الأربعاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 123 مستوطنًا بينهم 80 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند البوابات الخارجية، وتفتش حقائبهم.