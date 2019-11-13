شهيدان في الشجاعية.. و(20) شهيداً حصيلة العدوان حتى اللحظة

وطن: أكدت مصادر طبية، وصول شهيدين إلى مستشفى الشفاء جراء قصف الاحتلال لدراجة نارية في حي الشجاعية شرق غزة.

وأكدت مصادر محلية أن شهيدان وإصابتان في استهداف الدراجة النارية بشارع المنصورة في الشجاعية شرق غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 20، بينهم سيدة وطفل، وإصابة 50 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ ساعات فجر يوم الثلاثاء، إضافة لتدمير ممتلكات مدنية وشقق سكنية ومواقع في مختلف مدن ومخيمات القطاع.

وأفادت مراسلة "أمد للإعلام"، أنّ جثمان الشهيد خالد معوض فرج 27 عاماً، بقصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وفي سياق مقاومة اعتداءات الاحتلال، أطلقت سرايا القدس، صاروخاً باتجاه معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ودوت صافرات الإنذار في المكان.

وفي تمام الساعة السادسة و20 دقيقة، أطلقتْ رشقة صواريخ جديدة باتجاه المستوطنات، ودوّت صافرات الانذار في أشكول ومناطق أخرى.

كما وصلت عدة صواريخ إلى مناطقة "غوش دان"/مركز دولة الاحتلال.