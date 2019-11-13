"امنستي": سجل إسرائيل حافل بجرائم الحرب ونتخوف من المزيد في غزة

وطن: قالت منظمة العفو الدولية "امنستي"، إن سجل إسرائيل حافل بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم الحرب.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تلك الانتهاكات تأتي في ظل إفلات إسرائيل من العقاب وتجاهل مروع لأرواح الفلسطينيين.

وأشارت إلى ان التقارير الواردة من قطاع غزة، تبعث على القلق العميق، وتثير المخاوف من أننا قد نشهد زيادة في إراقة الدماء.

وأدانت المنظمة قصف الاحتلال لمكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مؤكدة ان استهداف المباني المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

يذكر أن العدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ يوم أمس، أسفر عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة 55 آخرين، (حتى وقت كتابة الخبر)