3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله- وطن: يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام وهم: أحمد زهران، ومصعب الهندي وإبراهيم سمحان.

وقال نادي الأسير اليوم الأربعاء، إن الأسير أحمد زهران (42 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله والبيرة، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (53) يومًا، والأسير مصعب الهندي (29 عامًا) من بلدة تل في محافظة نابلس والمضرب منذ (51) يومًا، وذلك رفضاً لاعتقالهما الإداري حيث يقبعان في معتقل "نيتسان – الرملة".

ولفت نادي الأسير إلى أن المحكمة العسكرية للاحتلال ثبتت مؤخراً أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير زهران لمدة أربعة شهور، كذلك رفضت محكمة الاستئنافات العسكرية، استئناف الأسير الهندي وأبقت على اعتقاله الإداري لمدة ستة شهور؛ الأمر الذي يؤكد مجدداً الدور الذي تمارسه محاكم الاحتلال كأداة أساسية للانتقام من الأسرى المضربين.

ويواصل الأسير عبد الله سمحان (29 عامًا)، من بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تسعة أيام، احتجاجاً على استمرار اعتقال شقيقته روان المحكومة بالسّجن لمدة (18) شهراً. علمًا أن الأسير سمحان محكوم بالسّجن (19) عامًا، وهو معتقل منذ عام 2012.