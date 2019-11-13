العيادة المتنقلة تزور قريتي عراق بورين وفرخة في محافظة سلفيت

وطن: زارت العيادة المتنقلة التي أطلقتها مجموعة القدس للمستحضرات الطبية، بالشراكة مع جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية، كلا من قريتي عراق بورين وفرخة في سلفيت.

وكانت العيادة المتنقلة قد زارت تجمع جبل البابا في مدينة ابو ديس الشهر الماضي، وقامت بعمل الفحوصات اللازمة وصرف الدواء بناء على تشخيص الطاقم الطبي المتخصص الذي قام بمعاينة ما يقارب 250 مريض ومريضة حتى الان.

وأكد رامي قطب، مدير عام مجموعة القدس للمستحضرات الطبية، إن حملة العيادة المتنقلة تأتي من ضمن احتفالات المجموعة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، حيث قررت المجموعة تخصيص احتفالات اليوبيل الذهبي لتنفيذ نشاطات مجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، واضاف ان العيادة المتنقلة ستقوم بزيارة 25 تجمعاً سكنياً في الضفة الغربية معظمها في منطقة ج والتي تفتقر للخدمات الطبية. وبين أن المجموعة لن تتوانى عن أداء مهامها في خدمة المجتمع، وخصوصا في دعم قطاعي الصحة والتعليم.

بدوره قال خالد عرار، منسق برنامج العيادة المتنقلة في محافظة سلفيت، ان الرسالة النبيلة التي تقوم بها العيادة المتنقلة والمتمثلة بالوصول الى السكان في منطقة ج التي تفتقر للخدمات الطبية والصحية، منوهاً الى ان هذه المبادرة من شأنها دعم واسناد الاهالي في هذه المناطق المهددة بالمصادرة، مُشيراً الا ان الحملة أستقبلت بترحيب كبير من قبل الاهالي اللذين كانوا بانتظارها لفحصهم وتقديم العلاج اللازم خصوصاً للكبار في السن والاطفال.

ومن المقرر ان تقوم العيادة المتنقلة بزيارة 25 تجمعاً في الضفة الغربية معظمها في منطقة ج، ويتم الاعلان عن المناطق التي تزورها العيادة المتنقلة من خلال وسائل الاعلام المختلفة بالاضافة الى موقع مجموعة القدس للمستحضرات الطبية على صفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر ان القدس للمستحضرات الطبية تعمل في مجال التطوير العلمي، التصنيع و التسويق للادوية البشرية والبيطرية، ولديها انتشار أقليمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقا من خلال مصانعها المنتشرة في فلسطين، الاردن و الجزائر. و تسوق مستحضراتها الدوائية في أكثر من 18 دولة في حول العالم.