الحكومة الألمانية: ملتزمون بقرار وضع ملصق يميز منتجات المستوطنات

برلين- وطن- وفاء عاروري: أكد الناطق باسم الحكومة الالمانية شتيفان زايبرت، خلال مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء، في العاصمة برلين، التزام الحكومة الالمانية بقرار المحكمة الاوروبية العليا الاخير وضع علامة مميزة " وسم" على منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

واعتبر زايبرت قرار المحكمة ملزما وواجب التنفيذ، لجميع دول الاتحاد الأوروبي وبينها ألمانيا.

واوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع الآليات المناسبة لتطبيق القرار.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قضت الثلاثاء، بوجوب وضع دول الاتحاد علامة على البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية، في القضية التي رفعتها منظمة يهودية ومنتج نبيذ ضد قانون فرنسي.

وقالت المحكمة (مقرها لوكسمبورغ) في نص القرار إنّ "المنتجات الغذائية القادمة من أراض تحتلها إسرائيل لابد أن تحمل علامة تحدد منشأها"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت: "أي منتج يخرج من المستوطنات يجب ألا يحمل علامة تصنفه على أنه صنع في إسرائيل".

وقرار "العدل الأوروبية"، بمثابة رفض للطعن الذي توجهت به منظمة يهودية وشركة تنتج النبيذ من الأراضي المحتلة للمحكمة، على حكم فرنسي يطلب وضع ملصقات تظهر مصدر المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة.

ومن المقرر أن تتم إحالة القضية إلى المحاكم الفرنسية من أجل إصدار قرار نهائي، وفقا لحكم محكمة العدل الأوروبية.

ويتعامل الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية على اعتبار أنها "غير شرعية وعقبة في طريق السلام"، كما يعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين مخالفة للقوانين والشرائع الدولية.