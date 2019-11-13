تشييع جثامين أبٍ ونجليه في غزة

وطن: شيّع المواطنون في مدينة غزة ظهر الأربعاء، جثامين ثلاثة شهداء، قضوا خلال قصفٍ احتلالي، استهدف ورشة نجارة، تقع بحي التفاح شرقي المدينة.

والشهداء هم، رأفت عيّاد، وابنيه إسلام وأمير عيّاد.

وانطلق موكب التشييع من منزل العائلة الواقع في حي الزيتون جنوب مدينة غزّة، إلى مسجد "حسن البنّا"، حيث تمّ أداء صلاة الجنازة عليهم، قبل أن تتم مواراتهم الثرى في مقبرة الحي.

وردد المئات من الأهالي، خلال الجنازة، هتافاتٍ غاضبة، طالبت خلالها المقاومة بـالردّ على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 23 مواطنا استشهدوا، الثلاثاء والأربعاء، جراء غارات الاحتلال المستمرة على غزة.