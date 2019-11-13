الاحتلال يحرق منزلا بالعروب ويصيب العشرات بالاختناق

وطن: أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلا بعد استهدافه بوابل من قنابل الغاز في مخيم العروب شمال الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز باتجاه أحد المنازل في مخيم العروب، ما أدى إلى اشتعال النيران في الطابق الثاني من المنزل المكون من ثلاثة طوابق، وإصابة من فيه بحالات اختناق وإغماء.

هذا ويشهد محيط المخيم انتشار كثيفا لقوات الاحتلال، التي نصبت حاجزا على مدخل المخيم، وشرعت بتوقيف المواطنين وتفتيش مركباتهم، مما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات من الاختناق.