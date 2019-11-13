حماس: المقاومة لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن شعبها ومصالحه

وطن: قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن المقاومة الفلسطينية ستبقى الدرع الحامي للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحه، وردع الاحتلال المجرم، والتصدي لعدوانه مهما بلغت التضحيات.

ونعت الحركة في بيان لها، الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأكد "إن هذه الجرائم المستمرة التي يرتكبها الهي بمثابة عدوان صارخ على شعبنا ومقاومته الباسلة وأهلنا في القطاع، وتعكس العقلية الإجرامية التي يتعامل بها الاحتلال مع غزة وأهلها المحاصرين". وفق نص البيان.

وقالت "إن المقاومة الباسلة والموحدة التي لم تفرط بدماء الشهداء يوما ما مستمرة ومتواصلة ومتصاعدة لتلقين العدو درسا تلو الآخر".

وتابعت "على الاحتلال أن يدفع ثمن حماقاته ودخوله في مقامرة غير محسوبة العواقب، ولن نسمح للعدو بفرض معادلاته وسياساته على شعبنا".