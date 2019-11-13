Ooredoo والاتحاد العام للمعلمين يحتفون بالمعلمين الجدد للعام 2019

وطن: استقبلت شركة Ooredoo والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، 1200 معلم ومعلمة التحقوا بسلك العملية التربوية في وزارة التربية والتعليم خلال العام 2019.

جاء ذلك خلال الفعالية السنوية التي يقيمها الاتحاد العام للمعلمين وترعاها شركة Ooredoo للعام الثالث على التوالي، لاستقبال المعلمين والمعلمات الذي تم قبولهم للوظائف الشاغرة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وافتتح الحفل بالوقوف للسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الأبرار ولشهداء غزة على وجه الخصوص.

وحضر الاحتفال وفد من الشخصيات الرسمية والوطنية ضم كل من، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي واصل أبو يوسف، ممثلًا عن الرئيس عباس، والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين ضرغام مرعي، وأمين عام الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير الحكم المحلي مجدي صالح، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، وعضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن، وعدد من النقباء ورؤساء الاتحادات الفلسطينية.

وتخلل الاحتفال فقرات متنوعة وكلمات تحفيزية للمعلمين الجدد.

ونقل أبو يوسف تحيات الرئيس للمعلمين والمعلمات، موضحًا لهم الأهمية الكبيرة التي يعطيها الرئيس لقطاع التعليم، الذي يعتبر من أهم الركائز الأساسية لدولتنا الفلسطينية.

وقال أبو يوسف: "إن الرئيس يحملكم الآن هذه الأمانة وهذه الرسالة لتأديتها للأجيال القادمة".

من جانبه؛ بارك وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني للمعلمين الجدد انضمامهم إلى الأسرة التربويه بما يشكل نقطة فارقة في مسيرتهم المهنية والحياتيه، مخاطبهم "أنتم أمناء فلسطين على أبنائها".

مضيفاً "نحن ندرك تماماً الدور المركزي الذي يتبوأه المعلم الفلسطيني في النظام التربوي بأكمله، فهو قلب الأمر في المنظومة التربوية، مضيفاً "علينا أن نُلحق القول بالعمل ونُراكم على الإنجازات السابقة لصالح المعلمين، باتخاذ قرارات بُنيوية ترتقي بمكانة المعلم المهنية والوظيفية، وببيئة مدرسته لتكون آمنة وعادلة ومحفزة".

وشدد الوزير على أن إنصاف المعلم وصون كرامته هي استحقاقات أساسية لتمكينه وتعزيز مكانته، منوهاً إلى الدعم الثابت الذي يتلقاه قطاع التعليم من القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء لوضع مشروع "مهننة التعليم" على رأس أولويات الوزارة، والمضي به قُدماً حسب الأصول.

وقال أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات: "إن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ومنذ تأسيسه قبل 50 عامًا وهو يعمل على حفظ كرامة المعلم وصون مكانته، لذلك فإن الاتحاد يعمل الآن مع نقابة المحامين على كتابة قرار بقانون من شأنه حماية حقوق المعلمين والحفاظ عليها".

وأشاد ارزيقات بالدور الوطني والمهم الذي تلعبه شركة Ooredoo فلسطين بدعمها لقطاع التعليم على مدار السنوات الماضية وبكافة الأشكال والطرق، مشيرًا إلى أن علاقة استراتيجية تربط بين الشركة والاتحاد العام للمعلمين تهدف إلى إثراء قطاع التعليم الفلسطيني، وشكر الشركة على رعايتها لهذا الحفل للعام الثالث على التوالي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين، ضرغام مرعي: "سعيدون بلقاء كوكبة من خيرة بنات وأبناء فلسطين، الذين نعتمد عليهم بتنشئة الاجيال الصاعدة، كوكبة من أصحاب العلم والرسالة والرؤية لإعداد جيل المستقبل، ونحن على علم ويقين بأن مهمتكم ليست سهلة، وأنكم تقومون بتأدية دور محوري وكبير، لذلك اعلموا أن هناك من هو معكم ومساند لكم لمواصلة المسير بتأسيس جيل فلسطيني واعد صاحب أهداف سامية ورسالة راسخة".

ووجه مرعي شكره لوزارة التربية والتعليم ممثلة بمعالي الدكتور مروان عورتاني على الدور الكبير الذي تلعبه بتطوير هذا القطاع المهم، كما وجه الشكر للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على جهدهم المستمر لدعم وتعزيز دور المعلم الفلسطيني.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن، الأهمية الكبيرة والدور المركزي للمعلم الفلسطيني على مدار تاريخ القضية الوطنية الفلسطينية، واستمرار هذا الدور بعد العودة إلى فلسطين وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وأشاد بالجهود المستمرة للمعلم بوجه الخصوص وجهود الاتحاد الفلسطيني للمعلمين.