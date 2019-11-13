ضمن معركة "صيحة الفجر" .. فصائل المقاومة تعلن قصفها مدن عسقلان وسديروت

رام الله - وطن: اعلنت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب شهداء الأقصى لواء العامودي وكتائب المجاهدين في بيان مشترك عن تبنيها قصف عسقلان وسديروت.

وقالت الفصائل في بيان مشترك في اليوم الثاني لمعركة "صيحة الفجر" انها قامت ب"قصف مدينة عسقلان ومغتصبة سديروت بعشرات الرشقات الصاروخية."

واكدت الفصائل "أن هذه الرشقات الصاروخية المباركة لتؤكد على لحمة وصلابة فصائل المقاومة في ميدان المواجهة مع هذا العدو المجرم الذي حاول الاستفراد بسرايا القدس."

واضافت "إننا إذ نعلن مسئوليتنا عن هذه المهمة الجهادية البطولية، التي تأتي ضمن معركة "صيحة الفجر" التي أطلقتها المقاومة للرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا وشعبنا الصامد في قطاع غزة، ورداً على عملية اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال القائد أكرم العجوري في دمشق، لنؤكد على مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين."