15 مدرسة تضررت جراء العدوان على غزة

غزة- وطن: أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، زياد ثابت، مساء اليوم الأربعاء، بتضرر حوالي 15 مدرسة في مناطق مختلفة من قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال المُستمر.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزّة إلى 23 شهيدًا وأكثر من 69 جريحًا، منذ بدء القصف فجر يوم الثلاثاء، مع تواصل القصف على مناطق متفرقة في القطاع، باستهداف المنشآت السكنية والزراعية والمواطنين.

وشنت طائرات الاحتلال، منذ فجر اليوم، عدة غارات على القطاع، استهدفت أراضٍ زراعية في مدينة غزة ومخيم البريج ومدينة دير البلح، وفي وقتٍ لاحق قصف العدو منزلًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبدأ العدوان بقصف منزل الشهيد القائد بهاء أبوالعطا في حدود الساعة الرابعة فجر يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ما أدى لاستشهاده وزوجته وإصابة أطفاله، وتواصلت الغارات حتى اللحظة.

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وأعلن الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة عن إغلاق معابر كرم أبو سالم وإيرز، في قطاع غزة، كما أعلن إغلاق البحر بشكل كامل ومنع الصيادين من ممارسة عملهم فيه.

وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات، ما أدى لإطلاق صافرا الإنذار في العديد منها.