سرايا القدس: نتحدى الاحتلال ان يكشف عن أسماء وصور القواعد العسكرية التي وصلت إليها صواريخنا

رام الله - وطن: قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ان "العدو يفرض رقابة شديدة جداً على الواقع حتى لا يؤدي ذلك إلى خروج المستوطنين في مسيرات ضد نتنياهو ووزير حربه، وتحول انتصارهم المزعوم ووهمهم الزائف إلى هزيمة ساحقة تذهب به إلى السجن بدلاً من تشكيل حكومة جديدة".

وقال ابو حمزة في تغريدات على موقع تويتر ان "سرايا القدس تتحدى الرقابة العسكرية الصهيونية بالكشف عن الصور والفيديوهات التي تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمصانع والمقرات ومنازل المستوطنين في "غلاف غزة" والمدن المحتلة التي أصيبت بإصابات دقيقة".

واضاف "وصلنا باستهدافاتنا إلى قلب الكيان والتي لو أفصح عنها العدو ستحول نتنياهو إلى أضحوكة و مهزلة في الشارع الصهيوني."

واكد ابو حمزة ان "سرايا القدس تتحدى الإرهابي نتنياهو وفريقه الأمني الذي تباهى متفاخراً باغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا أن يمتلك الجرأة ليسمح لرقابته العسكرية أن تقوم بالكشف عن أسماء وصور القواعد العسكرية والإستراتيجية التي وصلت إليها نيران وحداتنا الصاروخية."