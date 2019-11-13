جهود التهدئة امام مفترق طرق الليلة

وطن: ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت ان جهودا لوقف اطلاق نار تبذل في الوقت الحالي، يمكن أن تنجح في التوصل الى اتفاق تهدئة.

وذكرت الصحيفة ان فشل الجهود سيعني اشتداد القتال في الساعات القادمة في قطاع غزة.

في غضون ذلك ذكرت مصادر اعلامية ان الامين العام للجهاد الاسلامي زياد النخالة من المتوقع ان يصل الى العاصمة المصرية القاهرة الليلة على رأس وفد من الجهاد الاسلامي لعقد اجتماعات مع المخابرات المصرية .

من جانبه نفى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي وصول وفد بقيادة النخالة الى القاهرة لبحث التهدئة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قد وصل إلى القاهرة، في وقت سابق، اليوم، قادما من تل أبيب في زيارة إلى مصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات بشأن عملية السلام، خاصة التطورات الأخيرة في غزة.

وذكر مراسل القناة 12 العبرية اوهاد حامو ان الجهاد الاسلامي لا يزال يرفض وقف اطلاق النار ومن المحتمل ان يحدث شيء اكبر بكثير وان قطاع غزة لم يقل كلمته الاخيرة بعد.