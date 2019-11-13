هيئة مسيرات العودة تؤجل فعاليات يوم الجمعة القادم

وطن: أصدرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الأربعاء، بيانا حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وأعلنت الهيئة عن تأجيل فعاليات الجمعة القادمة ( جمعة تجديد التفويض لوكالة الغوث) إلى الجمعة ما بعد القادمة.



وفيما يلي بيان الهيئة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

لليوم الثاني على التوالي يتصدى أبناء شعبنا في القطاع الصامد ومقاومته المظفرة بكل عنفوانٍ وإصرارٍ لا يلين لعدوان صهيوني غاشم لم يتوقف حتى هذه اللحظة عن قصفه ومجازره بحق أبناء شعبنا في ظل صمت عربي ودولي مريب.

إننا في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار وفي خضم هذا العدوان والصمود الأسطوري والملحمة البطولية التي يخوضها شعبنا في القطاع نؤكد على التالي:-

1) تحية إجلال وإكبار إلى أرواح الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان الصهيوني المستمر، وفي مقدمتهم القائد الكبير/ بهاء أبو العطا " أبو سليم" وتتقدم الهيئة بخالص عزائها للأخوة في حركة الجهاد وذويه باستشهاده وزوجته. رغم فداحة خسارة هذا المناضل الجسور إلا أنه حقق ما كان يحلم به أن يكون شهيداً ونجمة ساطعة في سماء فلسطين، فلن تنسى الهيئة ولا جماهير شعبنا أنه كان من أشد المؤمنين بفكرة مسيرات العودة، والذين شكّلوا درعاً وحامياً لها ،كما نبعث بالتحية لجرحانا البواسل متمنين لهم الشفاء العاجل.

2) تؤكد الهيئة أنها منذ بداية العدوان أعلنت حالة الطوارئ القصوى في كافة لجانها وأعضائها وهيئاتها، وهي في حالة تداعي وتنسيق كامل ومستمر، وهي جزء لا يتجزأ من الحاضنة الشعبية وسنداً لأبطالنا في غرفة العمليات المشتركة.

3) في ظل استمرار العدوان الصهيوني وحفاظاً على أرواح جماهير شعبنا من الغدر الصهيوني، تعلن الهيئة عن تأجيل فعاليات الجمعة القادمة ( جمعة تجديد التفويض لوكالة الغوث) إلى الجمعة ما بعد القادمة وفي هذا السياق تجدد الهيئة موقفها باستمرار المسيرات بطابعها الشعبي حتى تحقيق جميع أهدافها.

4) تؤكد الهيئة دعمها والتفافها حول المقاومة وغرفة العمليات المشتركة والتي تواصل تحقيق ضربات نوعية في العمق الصهيوني، وجعلت من مدن رئيسية في الكيان مدينة أشباح واصابت الحياة بالشلل الكامل. إننا في الهيئة نؤكد على أن كل المحاولات الخبيثة للتفرقة بين أبناء الوطن والاذرع العسكرية فاشلة ولن تحقق أهدافها، فكلنا على قلبِ رجلٍ واحدٍ وبندقيةٍ واحدة وموقفٍ واحدٍ.

5) لقد خسأ المجرم " نتنياهو" أنه يستطيع توظيف ما يحدث في غزة من أجل تحسين مركزه في إطار الصراع على كرسي حكومته الإجرامية، فغزة التي تقاوم بلحمها الحي وصمودها المستمر ومقاومتها الباسلة ستفشل كل مخططاته، وستخرجه قريباً من المشهد السياسي ليجر ذيول الخيبة والهزيمة.

6) ندعو جماهير شعبنا في الضفة الباسلة والأرض المحتلة عام 1948 والشتات إلى انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال دعماً لصمود غزة ومقاومتها.

7) ندعو الشعوب العربية وأحرار العالم إلى النزول للشارع دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الصهيوني المستمر على القطاع.

المجد لروح الشهداء وإننا على دربهم لسائرون

8:تطالب الهيئة الوطنية المجتمع الدولي ومنظماته بالقيام بواجباتهم الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على وقف العدوان الصهيوني الهمجي .وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين ومحاسبة قادة الكيان كمجرمي حرب.