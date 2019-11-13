فيديو| مسيرة حاشدة وسط رام الله دعما لغزة ومقاومتها

وطن: انطلقت مساء الأربعاء، مسيرة حاشدة في رام الله، لمساندة ودعم غزة ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المستمر.

وشاركت في المسيرة شخصيات فصائلية ونشطاء وطلاب من جامعة بيرزيت، ورددوا هتافات تدعو إلى التحرك ومساندة غزة لكبح العدوان.

ومن ضمن الهتافات " لاسلمية ولا بطيخ.. بدنا رصاص وصواريخ"... " فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية".. "الانتقام الانتقام يا سرايا ويا قسام"

كما هتف المشاركون بعبارات تحيي صمود الأهالي وتمجد الشهداء، كما وجهوا التحية لفصائل المقاومة وصدها للعدوان وإطلاق الصواريخ على مدن الكيان.

وشددوا خلال المسيرة على الوحدة الوطنية ووحدة الفصائل في الميدان، داعين لرص الصفوف، مطالبين الجميع في الضفة التحرك ودعم غزة.