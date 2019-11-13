نتنياهو: قد ننفذ اغتيالات أخرى

وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن لدى كيانه القدرة على تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال المستهدف التي وصفها بـ"العمليات الجراحية الدقيقة" ضد المقاومة الفلسطينية.

جاءت تصريحات نتنياهو أثناء إجرائه تقييمًا أمنيًا في مقر القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال برفقة قادة الأسلحة ورئيس الأركان ووزير الحرب المستجد نفتالي بينت ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي ومسؤولي المؤسسة الأمنية في مقر القيادة الجنوبية. وزعم نتنياهو "أن كل زعيم إرهابي يعرف أنه يملك توقيتًا لنهاية حياته".

وأضاف نتنياهو "علاوة على ذلك، لم نلتفت إلى التصعيد لكننا سنعرف كل الإجراءات الضرورية التي اتفقنا عليها لمواصلة حماية دولة إسرائيل ومواطنيها"، على حد زعمه.

وقال "نحن في خضم حملة، نأمل أن تكون قصيرة قدر الإمكان. نحن لا نتحول إلى التصعيد، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة السلام والأمن لسكان الجنوب والإسرائيليين، أعتقد أننا على الطريق الصحيح. أريد أن أهنئكم، رئيس الأركان، القائد الأعلى، جهاز الأمن العام والجيش. هناك مهمة رائعة هنا للقادة والجنود".