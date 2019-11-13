إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في القدس

وطن: أصيب العشرات بحالات اختناق واعتقل شابان، اليوم الأربعاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدتي الرام والعيزرية ومخيم شعفاط بالقدس.

وفي العيزرية أفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال المتمركزين خلف جدار الفصل العنصري العنصري في منطقة القناطر بالبلدة، أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وقال الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط ثائر الفسفوس، إن مواجهات مع الشبان على الحاجز العسكري، اعقبها اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وتوسيع رقعة المواجهات التي تخللها إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي ما أدى الى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

وفي الرام، أفاد شهود بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في واد عياد بالبلدة، اعتقلت قوات الاحتلال خلالها شابين عرف منهما وسام حتاوي (22 عاما)، وآخر لم تعرف هويته.