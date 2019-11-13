سلطة النقد تعلق الدوام غدا في فروع المصارف ومؤسسات الاقراض العاملة في غزة

غزة- وطن: أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء يوم الأربعاء، توضيحاً بخصوص دوام المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة ليوم غدا الخميس.

وقالت سلطة النقد في تصريح لها، أنه حرصًا على سلامة موظفي سلطة النقد وفروع المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في غزة يعلق الدوام ليوم غد.

بذكر ان 26 شهيدا بينهم ثلاثة أطفال وسيدة ارتقوا، وأصيب اكثر من 70 بينهم 30 طفلاً و13 سيدة، في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني، على قطاع غزة.