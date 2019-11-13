إصابات جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة

غزة- وطن: أصيب عدد من المواطنين، الليلة، جراء تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال ومدفعياته، استهدفت خلال الساعة الأخيرة منازل وممتلكات المواطنين في محافظتي رفح وخان يونس جنوبا، وشرق مخيم البريج وسطا، وفي أنحاء متفرقة من مدينة غزة وبلدتي جباليا وبيت لاهيا شمالا، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين على الأقل تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان 26 مواطنا ارتقوا فيما أصيب أكثر من 80 آخرين بعضهم في حالة الخطر، ولحقت أضرار مادية جسيمة في مباني وممتلكات المواطنين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر أمس على كافة محافظات قطاع غزة.