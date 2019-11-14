أجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

رام الله- وطن:: يكون الجو اليوم "الخميس" غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الظهيرة والمساء، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة،يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم ألمناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت القادم، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم ألمناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.