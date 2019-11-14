إعلان تهدئة بين المقاومة والاحتلال بوساطة مصرية

وطن: قالت مصادر إن اتفاق تهدئة بدأ سريانه في تمام الساعة 5:30 من صباح يوم الخميس بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في قطاع غزة.

جرى اتفاق بوساطة مصرية بعد موافقة المقاومة وتحديدا حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال على الطلب المصري بالتهدئة.

وأكد مصعب البريم الناطق باسم الجهاد الاسلامي التوصل للاتفاق.

وأكّد البريم أن التوافق على وقف إطلاق النار تم تنفيذه وفقا "لشروط المقاومة الفلسطينية والتي مثّلتها وقادتها حركة الجهاد الاسلامي".

واستشهد 34 مواطنا بينهم نساء وأطفال وأصيب العشرات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء، وكان آخرها مجزرة راح ضحيتها 6 شهداء من عائلة واحدة في دير البلح.

فيما ردت المقاومة على العدوان بقصف عشرات المستوطنات والمواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة بعشرات القذائف والصواريخ، والتي اسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين ووقع أضرار ببعض المنازل.

وبدأ العدوان الإسرائيلي باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بمنزله شرقي مدينة غزة.