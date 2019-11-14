ارتفاع عدد ضحايا مجزرة دير البلح إلى 8 شهداء من عائلة واحدة

وطن: انتشلت الطواقم الطبية صباح اليوم جثماني طفلين من تحت انقاض منزل عائلة أبو ملحوس الذي قصف قبل فجر اليوم بدير البلح ليرتفع العدد من نفس العائلة إلى 8 شهداء.

وأصيب 13 آخرون على الأقل من عائلة واحدة، فجر اليوم الخميس، في مجزرة إسرائيلية نفذتها طائرة (F16)، استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرة (F16) للاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو ملحوس غرب دير البلح بصاروخ، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين على الأقل من نفس العائلة، وإصابة 13 مواطنا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، مشيرا إلى أن المنزل سوي بالأرض، ويجري البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وباستشهادهم يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر أمس الأول وحتى اللحظة إلى 32، فيما تجاوز عدد الجرحى 100 بينهم إصابات خطيرة.

وكان الاحتلال قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رسمي أبو ملحوس.