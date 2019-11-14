الاحتلال يعلن اغتيال القيادي في حركة "الجهاد" رسمي أبو ملحوس

وطن: أعلن جيش الاحتلال، صباح الخميس، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رسمي أبو ملحوس.

وادعى الناطق باسم جيش الاحتلال إن رسمي أبو ملحوس القيادي في الجهاد الإسلامي وقائد الوحدة الصاروخية في لواء الوسطى في التنظيم استشهد الليلة الماضية في الغارة على دير البلح.

يذكر أن طائرات الاحتلال قصفت الليلة الماضية منزلاً سكنياً بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ودمرته فوق رؤوس ساكنيه وهم نيام، الأمر الذي أدى لاستشهاد ثمانية من عائلة أبو ملحوس واستشهاد 8 من أفراد العائلة بينهم نساء وأطفال.

الشهداء هم: رسمي أبو ملحوس، يسرى أبو ملحوس، مريم أبو ملحوس، معاذ ابو ملحوس، وسيم أبو ملحوس، والطفل مهند أبو ملحوس.

كما أعلنت الطواقم الطبية صباح اليوم انتشال جثماني طفلين من تحت انقاض منزل عائلة، ليرتفع عدد شهداء العائلة إلى ثمانية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الى 34 شهيداً وأكثر من 100 جريح.