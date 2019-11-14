"الجهاد الإسلامي" لوطن: التهدئة تمت برعاية القاهرة وبعد "خضوع" الاحتلال لشروطنا

رام الله-وطن: أكد الناطق باسم الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، سريان التهدئة بين الحركة والاحتلال برعاية القاهرة، بعد خضوع "إسرائيل" لشروط الحركة.

وقال البريم في تصريح خاص لـوطن إن "وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ منذ الساعة 5:30 صباح اليوم الخميس.. والهدنة ما زالت سارية منذ ذلك الوقت، ولم يخرقها الاحتلال إلى الآن".

مؤكداً أن "التهدئة تمت بعد خضوع الاحتلال لشروط الجهاد الإسلامي، التي أعلنها مساء أمس الأربعاء، الأمين العام للحركة زياد النخالة".

وكان النخالة قد قال ليلة الأربعاء إن "من شروطنا لوقف إطلاق النار وقف الاغتيالات ووقت إطلاق النار على مسيرات العودة والالتزام بالتفاهمات السابقة برفع الحصار عن غزة".

وأوضح البريم لوطن، إن التهدئة تم التوصل إليها عبر التواصل الهاتفي ما بين الأمين العام للحركة زياد النخالة، والقاهرة، نافياً زيارة أي من وفود حركة الجهاد للعاصمة المصرية.

مشدداً على أن أي إخلال من الاحتلال بالتزاماته، سيرد عليها الجهاد الإسلامي وكافة الفصائل الفلسطينية.