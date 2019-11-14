الشيخ : لا بديل عن الحل السياسي الذي ينهي الاحتلال للأبد

وطن: ثمن حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو مركزية فتح، جهود مصر في وقف العدوان الإسرائيلي ضد غزة.

وفي تغريدة له عبر تويتر، كتب الشيخ "الرحمة لشهداء غزة والشفاء للجرحى، ونوجه التحية لشعبنا العظيم الصابر المرابط، والشكر والتقدير للشقيقة مصر على جهودها في وقف العدوان الاسرائيلي".

وأضاف "على اسرائيل ان تعرف وتدرك ان الحلول الأمنية والعسكرية لن تفضي إلى الأمن والاستقرار، ولا بديل عن الحل السياسي الذي ينهي الاحتلال وللأبد".