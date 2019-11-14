الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من مخيم العروب وبيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مخيم العروب وبيت لحم، بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت رامي عبد جوابرة (23 عاما)، وايهاب جوابرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذي أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاههم ونحو منازل المواطنين.

كما داهمت القوات منزل المواطن اسامة العجوري في منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وقامت بتفتيشه واعتقال نجله حمزة العجوري (26عاما).