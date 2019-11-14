الاحتلال يحكم على الأسير المقدسي وسام الدبس بالسجن 16 عامًا

وطن: فرضت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس المحتلة، الأربعاء، قرارًا جائرًا بالسجن 16 عامًا بحق الأسير المقدسي وسام ناصر الدبس (24 عامًا) من مخيم شعفاط شمال شرقي القدس، بعد أن أدانته بمحاولة تنفيذ عملية طعن.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، بأن "محكمة الاحتلال أصدرت حكمها بحق الأسير الدبس بعد إدانته بمحاولة تنفيذ عملية طعن، لم يتسبب فيها بإصابة أي إسرائيلي، وذلك في شهر مايو من العام 2017". واصفًا الحكم بالإجراء الظالم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الدبس بتاريخ 3 مايو 2017، وتنقل بين عدة سجون، ويقبع حاليًا في سجن "نفحة" الصحراوي.