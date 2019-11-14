الصحة: ثلث شهداء غزة بالعدوان الاسرائيلي من الأطفال والنساء

رام الله- وطن: قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة إن ثلث الشهداء في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وغالبية المصابين من الأطفال والنساء.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حصيلة شهداء غزة في العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر الثلاثاء الماضي بلغت حتى صباح اليوم الخميس 34 شهيداً بينهم 8 أطفال و3 سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 111 جريحاً بينهم 46 طفلاً و20 سيدة.

وتابعت أن نسبة الأطفال والسيدات الشهداء بلغت 32.35% من مجموع الشهداء، فيما بلغت نسبة الأطفال والسيدات المصابين 59.4% من مجمل عدد الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الحصيلة المُفزعة تشير إلى أن ارتقاء هؤلاء الشهداء لم يكن خطأ وإنما هو بفعل إصرار وتعمد مسبقين لدى جيش الاحتلال.

وأضافت أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة لحماية أبناء شعبنا وأطفالنا ونسائنا من القتل الإسرائيلي.

وأوضحت أن عوائل عديدة تشتت وفُجعت في العدوان الأخير، فيما أبيدت عائلات كاملة، كما حدث مع عائلة أبو ملحوس والتي قضى 8 من أفرادها في قصف إسرائيلي فجر اليوم، مؤكدة أن الصدمات النفسية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير وكبقية الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ستؤثر بشكل كبير على حياة العشرات ممن فقدوا أقرباءهم وأصدقاءهم.