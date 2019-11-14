"المواصفات والمقاييس" تطلق مسابقة "الزيت الذهبي" لعام 2019

وطن: أطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مسابقة "الزيت الذهبي"، التي تنظمها للعام الحادي عشر على التوالي، بهدف المساهمة في رفع جودة الزيت الفلسطيني وزيادة القدرة التنافسية لتسويق زيت الزيتون الفلسطيني محلياً وعالمياً.

ودعت المؤسسة، في بيان لها، اليوم الخميس، المزارعين والجمعيات المنتجة وشركات التعبئة التقدم والتنافس على ثلاثة مراكز: الاول (الزيت الذهبي)، والثاني (الزيت الفضي)، والثالث (الزيت البرونزي)، وتسليم العينات لموعد اقصاه 21/11/2019، في مكاتب المؤسسة (رام الله، والخليل، ونابلس، غزة).

وبينت المؤسسة أن المسابقة تهدف إلى تحفيز المزارعين والمنتجين لرفع مستوى جودة زيت الزيتون البكر الممتاز، وتحسين وتطوير هذا المنتج في الاسواق المحلية والخارجية لمنح سلسلة الانتاج فرصة أقوى للمنافسة من خلال تطبيق الممارسات الزراعية والانتاجية الجيدة والتي تؤدي الى تطوير جودة الزيت، بعد استيفاء متطلبات المواصفات المحلية والدولية.

تأتي هذه المسابقة، وفق البيان، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية (NGOS)، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد، وومجلس الزيت الفلسطيني، ومؤسسة "اوكسفام" وشركائهم، وبال تريد، والاغاثة الزراعية، واتحاد لجان العمل الزراعي، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونقابة المهندسين الزراعيين، وجامعة بيرزيت-مركز مختبرات الفحوص، وشركة كنعان للتجارة العادلة، وشركة الارض، وشركة الريف، وشركة مصانع التنك المحدودة، وشركة ياسر منصور وإخوانه- لصناعة التنك.

واشتمل برنامج المسابقة تعبئة طلب التسجيل لكل عينة، ومن ثم تبدأ المرحلة الأولى والمتمثلة بفحص عينات زيت الزيتون، حيث يقوم مختبر مؤسسة المواصفات بإجراء التقييم الحسي (فحص التذوق) والتحليل الكيميائي لاختيار العينات المطابقة لمتطلبات المواصفة الفلسطينية رقم 188 الخاصة بزيت الزيتون لتصنيف الزيت البكر الممتاز.

وبينت مؤسسة المواصفات العينات التي يحق لها الاشتراك في المرحلة الثانية، وهي العينات التي تحقق المتطلبات التالية "الحموضة أقل من 0.6%، ومؤشر البروكسيد أقل من 12 مليمكافئ من الاكسجين/ كغم، وخلو التقييم الحسي (فحص التذوق) من العيوب، وبناء على التقييم الحسي سيقوم المنظمون باختيار أفضل خمس عينات للانتقال إلى المرحلة الثانية و النهائية، حيث ستقوم المؤسسة بالاتصال بمن سيتم اختيارهم للمرحلة النهائية للمسابقة لسحب عينات جديدة من الموقع من نفس الدفعة (الوجبة) المقدمة بالمرحلة الأولى. وسيتم فيها: التحليل الكيميائي، والتقييم الحسي (فحص التذوق) لكل عينة زيت زيتون وإضافة لما سبق سيتم إرسال عينة لمختبر معتمد من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لاجراء الفحوصات التالية : 1. الحموضة، 2. البروكسيد K232، 4. K270، دلتا K..

وسيقوم المختبر بإصدار تقرير بالنتيجة النهائية حيث ستتوفر نسخة للمشاركين ذوي العلاقة، وسيتم تسليم عبوة للتقييم الحسي من قبل الفريق الوطني لتذوق زيت الزيتون ،حيث تتم عملية تذوق العينات حسب تعليمات مجلس زيت الزيتون العالمي Ref : COI /T20/Doc.no 15/Rev 1 November 1996.

ويقوم المنظمون باختيار أفضل ثلاث عينات من العينات التي انتقلت للمرحلة النهائية بالترتيب الأول – الثاني –الثالث كفائزين بالمسابقة بناء على التقييم الحسي، وسيتم توزيع جوائز قيمة في احتفال رسمي بناءا على التقييم وتسليم الشهادات للمشاركين تحت رعاية معالي وزيرة الاقتصاد الوطني ومعالي وزير الزراعة.

وهي كالتالي:

- زيت الزيتون الذهبي – للأول

- زيت الزيتون الفضي - للثاني

- زيت الزيتون البرونزي – للثالث

ودعت مؤسسة المواصفات والمقاييس للاطلاع على تفاصيل تعليمات الجائزة من خلال زيارة الموقع الالكتروني (www.psi.pna.ps).