مواجهات بمخيم العروب واعتقال شابين

الخليل- وطن: اندلعت مواجهات متفرقة صباح الخميس، بين مواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمالي محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأنّ المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوّات الاحتلال الإسرائيلي في مداخل المخيم المحاذية للشارع الالتفافي المسمّى (خط 60) المار بجوار المخيم، وسط إطلاق لقنابل الغاز والصوت.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوّات الاحتلال شابين في مداهمات بالمخيم.

وأوضحت المصادر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رامي جوابرة عقب إصابته برصاص الاحتلال في محيط المخيم، إضافة إلى الشاب إيهاب جوابرة عقب اقتحام منزله.