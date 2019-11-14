بعد إغلاقه لمدة يومين.. الاحتلال يعيد فتح حاجز "بيت حانون"

غزة- وطن: أعادت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، فتح حاجز بيت حانون "إيرز"، شمالي قطاع غزة، بعد إغلاق استمرّ يومين، منذ فجر الثلاثاء، الذي بدأ فيه الاحتلال تصعيد عدوانه على القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي للمعابر بأنّ الحاجز مفتوح بكلا الاتجاهين من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرا فقط. للفئات التالية: مرضى حالات السرطان فقط "عبر تنسيقات مسبقة"، أجانب "عبر تنسيقات مسبقة"، و الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 "عبر تنسيقات مسبقة".