المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة من الصواريخ

رام الله - وطن: اطلقت المقاومة في قطاع غزة صباح اليوم رشقة من الصواريخ باتجاه مستوطنات قطاع غزة.

ودوت صافرات الانذار في مستوطنات قطاع غزة بعد اطلاق رشقة صواريخ من القطاع.

وقال جيش الاحتلال ان 5 صواريخ اطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة نتيفوت، وان القبة الحديدية تصدت لصاروخين فقط.

وقالت مصادر محلية ان اصوات الانفجارات التي سمعت ناجمة عن محاولات القبة الحديدية التصدي للصواريخ.

وكانت مصر اعلنت التوصل لوقف اطلاق النار فجر اليوم في قطاع غزة بعد يومين من العدوان الذي شنه جيش الاحتلال باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء ابو العطا.