أقدمهم مضرب منذ 54 يوما.. 3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، وسط ظروف صحية واعتقالية صعبة.

وبينت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأسرى المضربين، هم: أحمد زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله ومضرب منذ (54) يوماً، ومصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في نابلس ويواصل اضرابه لليوم (52) على التوالي، والأسير عبد الله سمحان (29 عاماً) من بلدة الظاهرية في محافظة الخليل ومضرب منذ (10) أيام.

ولفتت إلى أن الحالة الصحية لكل من الأسيرين زهران والهندي القابعين في عزل "نتيسان الرملة"، تتدهور بشكل يومي، وأن إدارة معتقلات الاحتلال لا تكترث لمعاناتهما وآلامهما، وتواصل تعنتها ورفضها لمطلبهما بإنهاء اعتقالهما الإداري.

أما الأسير سمحان والقابع في معتقل "نفحة" الصحراوي، فهو يواصل اضرابه احتجاجاً على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال شقيقته روان سمحان المحكومة بالسّجن لمدة (18) شهراً والقابعة في معتقل "الدامون"، علماً أن الأسير سمحان معتقل منذ عام 2012 ومحكوم بالسجن لـ19 عاما.