مئات المستوطنيين يقتحمون الأقصى

وطن: اقتحم مستوطنون وموظفون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمقتحمين بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في باحات المسجد الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 196 مستوطنًا بينهم 97 طالبًا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وأوضحت أن 40 موظفًا من حكومة الاحتلال اقتحموا أيضًا المسجد، بالإضافة إلى اقتحام 8 عناصر من مخابرات الاحتلال للمصليات المسقوفة بالمسجد.