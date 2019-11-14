فيديو .. طلاب حقوق في جامعة هارفارد يقاطعون كلمة للقنصل الإسرائيلي

وطن: غادر طلاب كلية الحقوق في جامعة هارفارد الاميركية، قاعة المحاضرات لحظة بدء القنصل الإسرائيلي في نيويورك داني دايان، بإلقاء كلمة حول الاستراتيجية القانونية للمستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب فيديو نشره نشطاء ونقلته صحيفة "القدس العربي"، يظهر الطلاب أثناء مغادرتهم القاعة عندما بدأ القنصل الإسرائيلي كلمته، ما اضطره لإلقائها أمام مدرجات شبه فارغة، فيما نظم الطلاب وقفة احتجاجية خارج القاعة.

وانتقد ناشطون إقدام جامعة هارفارد على دعوة مجرم حرب، في الوقت الذي تتعرض فيه غزة للقصف بالطائرات الإسرائيلية.