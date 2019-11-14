الطالب صلاح نقيباً للصحفيين الشباب في جامعة فلسطين بغزة

وطن: فاز الطالب يحيي صلاح؛ بأعلى الأصوات في انتخابات نقابة الصحفيين الشباب الصورية التي أجريت في كلية الإعلام في جامعة فلسطين بقطاع غزة.

وشارك في عملية فرز الأصوات كلا من د. حنان العكلوك؛ عميدة كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة، وعدد من الأكاديميين، وعضو عن كل مرشح في القائمة الانتخابية، إضافة إلى طاقم "بيالارا".

وحسب علاء مقبل؛ مدير مكتب بيالارا في غزة، فقد منح اللقب للطالب يحيي صلاح، ويؤكد مقبل على أن الهيئة تعطي الفرصة للشباب ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات السليمة وتحمل المسؤولية قبل تخرجهم من الجامعة، ويضيف: هذه المرة الثانية التي تنظم فيها بيالارا انتخابات لتشكيل نقابات للصحفيين الشباب في جامعات القطاع"، بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وأكدت العكلوك؛ على أن العملية الانتخابية امتازت بالشفافية والزاهة وحسن التنظيم، وهي تعتبر التجربة الأولى التي يخوض فيها الطلاب تجربة الانتخابات؛ لتشكيل جسم نقابي شبابي صوري داخل الجامعة، ويأتي هذا العمل كخطوة مهمة في تعزيز الفكر النقابي لدى الطلبة، وتضيف: سنقوم بدعم هذا الجسم الشبابي، ومتابعة البرامج الانتخابية للفائزين.

وبينت حنان الدلو؛ منسق مشروع تواصل في غزة أن الانتخابات أجريت بنظام الانتخاب الفردي وليس القوائم، وأن المشاركين قاموا بصياغة اللوائح الداخلية الخاصة بنقابة الصحفيين الصورية وذلك استنادا للوائح الخاصة بنقابة الصحفيين؛ كما تم العمل على تحديث السجل الانتخابي لطلبة كلية الإعلام في جامعة فلسطين. وبلغت نسبة الإقبال على الاقتراع 47%.

وتعتبر الدلو أن هذه الخطوة هي فرصة للطلبة للتعبير عن رأيهم بطريقة ديمقراطية، وفاز سبعة أعضاء من أصل عشرة أعضاء ممن رشحوا أنفسهم في ورقة الإقتراع وهم "يحيى صلاح، إبراهيم بسيوني، مهدي نعيم، ريما العطاونة، أميرة العزايزة، مرام حمودة، ياسمين حمودة"، وبالتالي يقومون بتشكيل النقابة وتمثيل طلبة الإعلام في الجامعة والدفاع عن حقوقهم وتوفير الفرص التدريبية لهم.

ويستهدف مشروع "تواصل" الاعلاميون الشباب يدافعون عن حقوقهم، الذي تنفذه الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وبالتعاون مع كليات الإعلام في جامعة فلسطين وجامعة القدس المفتوحة في غزة، وجامعة القدس -أبو ديس، جامعة بيرزيت، والجامعة العربية الأمريكية في جنين، بدعم من المؤسسة الألمانية " Bread for the World"، والذي يهدف إلى خلق قيادات طلابية، وتعزيز فكر العمل النقابي، علما أن المرحلة القادمة من المشروع ستشهد تشكيل نقابة للصحفيين تضم الجامعات المشاركة كافة.

يشار إلى أن بيالارا أجرت الانتخابات في عدد من الجامعات في الضفة وقطاع غزة من بينها جامعة القدس المفتوحة، وتم فيها تتويج الطالبة نرمين الأخرس كنقيبة للصحفيين الشباب الصورية، وأشاد مقبل بمدى تفهم جامعتي فلسطين والقدس المفتوحة فرع غزة، على احتضانهم لمثل هذه المشاريع التي تسهم في تقديم الخبرة للطلبة حول العمل النقابي والعملية الانتخابية.