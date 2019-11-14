الشبكة تطالب بمحاسبة الاحتلال وتحقيق المصالحة كرد على جرائم الاحتلال

رام الله- وطن: استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية جريمة العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد أربعة وثلاثون مواطنا من بينهم ثمانية أطفال وثلاثة سيدات واصابة العشرات بجراح مختلفة إضافة الى الدمار الكبير الذي لحق بعشرات البيوت والمنشآت المدنية والأراضي الزراعية.

واشارت الشبكة الى جريمة الاحتلال بارتكاب مجازر بحق اسر بأكملها كما حدث فجر اليوم مع عائلة السواركة والتي استشهد ثمانية من افراد عائلتها، وعائلة أبو العطا الأمر الذي يؤكد مجدداً أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مستغلاً حالة الصمت الدولي في ارتكاب المزيد من الجرائم.

واستنكرت الشبكة تعرض مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، غرب مدينة غزة، للقصف الصاروخي صباح الثلاثاء خلال تصعيد دولة الاحتلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة أحد الزملاء، ونجاه باقي الطاقم بأعجوبة.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتدخل الجاد لوقف كافة اشكال العدوان المستمر التي ترتكبها دولة الاحتلال على شعبنا بما في ذلك جريمة الحصار وحماية المدنيين وإلزام دولة الاحتلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعمل الجاد على مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على الجرائم التي تقترفها في قطاع غزة بما يشمل جرائم القتل خارج إطار القانون والحصار المفروض على قطاع غزة.

وشددت الشبكة على أن الرد الحقيقي على هذه العدوان الإسرائيلي بتحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام السياسي بما يعزز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه.