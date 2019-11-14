طولكرم: إصابة عدد من طلبة جامعة الخضوري بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

وطن: أصيب عدد من طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري في طولكرم، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الخميس.

وأفاد شهود عيان، بأن المواجهات اندلعت في محيط حرم الجامعة من الجهة الغربية، المحاذية لإحدى البوابات العسكرية الإسرائيلية التي تفصل بين مدينة طولكرم وأراضي العام 1948.

وكان طلبة الجامعة قد خرجوا بمسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أمطرهم جنود الاحتلال بالأعيرة المطاطية، وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، حيث قامت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بتقديم العلاج لهم، فيما أخلت إدارة الجامعة الطلبة والموظفين حفاظا على سلامتهم.