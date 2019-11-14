الاحتلال يفك الإقامة الجبرية عن د.وداد البرغوثي ويسمح لها بالعودة لمنزلها في كوبر

وطن: قررت محكمة الاحتلال، اليوم، فك الإقامة الجبرية عن استاذة الاعلام في جامعة بيرزيت د.وداد البرغوثي، والسماح لها بالعودة لمنزلها في بلدة كوبر شمال رام الله، وفق مكتب إعلام الأسرى.

وقال قريبها أكثم البرغوثي لـوطن، أنه عند الساعة السابعة من مساء اليوم، سينظم للمحررة وداد موكب استقبال من بلدة بيرزيت وصولا الى منزلها في كوبر.

وكانت سلطات الاحتلال افرجت عن د.وداد قبل نحو شهرين بعد دفع عائلتها كفالة مالية قيمتها 40 ألف شيكل وفرض شرط عليها بالإقامة الجبرية في مناطق "ج" الخاضعة لسيطرة الاحتلال، كما منعت من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار الى أن الاحتلال اعتقل د.وداد البرغوثي في الأول من سبتمر الماضي بعد مداهمة منزلها في بلدة كوبر شمال رام الله، وذلك بعد أيام من اعتقال نجليها قسام وكرمل.