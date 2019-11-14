عرض فيلم "على الهوا" في مدرسة سعد صايل للبنين

وطن: عرضت جمعية مدرسة الامهات فيلما بعنوان " على الهوا " في مدرسة سعد صايل للبنين، في نابلس بحضور منسقة المشروع مها احمد وميسرة اللقاء صفاء خفش ومنسققة الموقع حنان خفش ومدير المدرسة بسام يدك وطلاب الصف التاسع وعدد من المعلمين.

قصة الفيلم تتحدث عن زمن لم يحدث بعد، يتم التوصل فيه لسلام، ويصبح الجميع متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق أو القومية أو الدين. كيف ستكون حياتنا عندئذ؟

اشار الطلاب الى صعوبة تقبل الموضوع بسبب ما يعانيه شعبنا الفلسطيني من انتهاكات وجرائم مستمرة على ابناء شعبنا من قتل وتشريد وهيمنة وعنصرية واضحة فكيف من الممكن ان تكون دولة فلسطينية واسرائيلية عادلة تكفل حقوق متساوية للشعبين .

وأكد الطلاب على ان "اسرائيل" لن تستطيع الالتزام بكل ماهو مطروح وذلك بسبب اخلالهم بكافة الاتفاقيات وعدم تنفيذها وفرضهم سياسة القوة على الارض.

ويذكر ان جمعية مدرسة الامهات قد حصلت على منحة من مؤسسة "شاشات سينما المرأة" لمشروع "يلا نشوف فيلم" الحاصل على تمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي، الذي يهدف للتعبير عن المودة والديناميكية والمشاركة، إلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية المختلفة على النقاش والتفاعل المتبادل من خلال نشاطات ثقافية، بهدف تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، كما تطوير قدرات هذه الفئات وجعلها مساهماً فعالاً في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع وحقوق الإنسان، ويشارك بفعالية في تحديد أولويات التنمية.